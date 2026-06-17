Medical Xpress: личное время помогает родителям снизить уровень стресса

Ученые доказали, что наличие личного времени улучшает эмоциональное состояние и физиологические показатели родителей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

В исследовании приняли участие 318 американских родителей в среднем возрасте 40 лет. Ученые анализировали влияние времени, проведенного вне работы, ухода за детьми и домашних дел, на уровень стресса участников. Личное время испытуемые использовали для чтения, занятий спортом, прослушивания музыки или хобби.

Результаты показали, что в дни, когда родители уделяли время себе, они испытывали больше положительных эмоций и меньше негативных. Кроме того, у них наблюдался более здоровый уровень кортизола — гормона, участвующего в стрессовых реакциях организма. Это указывает на качественное физиологическое восстановление после стресса.