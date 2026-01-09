Medical Xpress: изменение распорядка дня из-за праздников негативно сказывается на здоровье
По общему представлению, Рождество должно быть временем отдыха, однако на деле оно нередко оборачивается одним из самых тяжелых периодов для здорового сна. Изменение распорядка дня, переедание и стресс нарушают режим и негативно сказываются на здоровье. Об этом говорится в журнале Medical Xpress.
Поздние праздничные мероприятия, буйство огней и сдвиг привычного распорядка сбивают внутренние биологические часы, что на следующий день проявляется в виде замедленной реакции и снижения работоспособности. К тому же в конце года многие взрослые уже испытывают нехватку сна, и праздничные дни только усугубляют это состояние, написали «Известия».
Праздничные угощения, богатые углеводами и жирами, вызывают кратковременную сонливость, а алкоголь нарушает структуру сна, делая его поверхностным. Подготовка к торжествам и волнение детей также сокращают общее количество часов сна у всей семьи. Для тех, кто работает по сменам, проблемы усугубляются из-за длительных ночных смен и дневного сна.
Эксперты рекомендуют придерживаться регулярного графика сна и бодрствования, ограничить употребление алкоголя и тяжелой пищи, контролировать освещение — использовать яркий дневной свет и избегать искусственного освещения вечером, в том числе экранов гаджетов. Короткие дневные дремы до 20–30 минут помогут восстановить силы, а соблюдение режима сна у детей позволит всей семье чувствовать себя лучше.