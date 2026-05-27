Medical Xpress: хобби и социальная активность помогут сохранить силы в пожилом возрасте

Социальная активность и умственные нагрузки помогают пожилым людям дольше сохранять физическую форму. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress.

Австралийские ученые провели исследование, которое длилось 11 лет. В нем приняли участие 12 862 человека старше 70 лет без серьезных заболеваний сердца и признаков деменции. Исследователи изучали влияние 19 видов деятельности на биологическое старение и развитие физической хрупкости.

В процессе работы ученые измеряли когнитивные функции участников, скорость их ходьбы и силу хвата рук. Выяснилось, что пенсионеры, состоящие в клубах или общественных организациях, на 3% реже становились немощными. Также укреплению здоровья способствовало наличие широкой сети контактов — как минимум четырех родственников или друзей, к которым можно обратиться за помощью.

По данным исследователей, общение и обучение помогали на более длительный срок сохранить физическую силу. Например, умственная стимуляция, включая игру в карты, шахматы или разгадывание пазлов, снизила риск развития немощи примерно на 4%, а участие в образовательных классах и использование компьютера дали показатель в 2%.

При этом авторы работы отметили гендерные различия: наиболее выраженный эффект наблюдался у женщин, у которых вероятность преждевременного физического увядания снизилась на 3–6%. Среди мужчин такой закономерности выявлено не было.