Medical Xpress: физический контакт с кошками при стрессе может усилить негативные эмоции

Нидерландские ученые обнаружили, что взаимодействие с кошками в состоянии стресса не снимает его, а напротив, может обострить негативные ощущения. Об этом сообщило ОТР со ссылкой на Medical Xpress .

Специалисты из Открытого университета изучили около восьми тысяч отчетов участников исследования об их самочувствии и контакте с домашними животными. Результаты показали, что общение с питомцами не защищает от стресса, как предполагалось ранее.

Более того, ученые выяснили, что чем интенсивнее общение человека с кошкой во время стресса, тем сильнее его негативные эмоции. Это может быть связано с пассивным поведением кошек, которое расстраивает их хозяев.