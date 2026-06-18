Medical Xpress: черепно-мозговые травмы могут нарушать когнитивные функции

Исследователи обнаружили механизм, который объясняет, как черепно-мозговые травмы влияют на когнитивные функции. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

Ученые выяснили, что после травмы мозга активизируется иммунный рецептор TLR4, который влияет на работу фермента MMP-9. В обычных условиях MMP-9 помогает перестраивать нейронные связи, но после травмы его уровень повышается, что приводит к усиленной возбудимости нейронной сети и нарушению когнитивных функций.

Также ученые обнаружили, что у животных с черепно-мозговой травмой снижается синаптическая пластичность — способность мозга укреплять и реорганизовывать нейронные связи в процессе обучения.