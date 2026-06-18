Medical Xpress: черепно-мозговые травмы могут нарушать когнитивные функции

Исследователи обнаружили механизм, который объясняет, как черепно-мозговые травмы влияют на когнитивные функции. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress.
Ученые выяснили, что после травмы мозга активизируется иммунный рецептор TLR4, который влияет на работу фермента MMP-9. В обычных условиях MMP-9 помогает перестраивать нейронные связи, но после травмы его уровень повышается, что приводит к усиленной возбудимости нейронной сети и нарушению когнитивных функций.
Также ученые обнаружили, что у животных с черепно-мозговой травмой снижается синаптическая пластичность — способность мозга укреплять и реорганизовывать нейронные связи в процессе обучения.
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