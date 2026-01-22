Maximum Academic Press: кофе может помочь в контроле уровня сахара в крови

Китайские ученые из Куньминского института ботаники совершили открытие, которое может порадовать любителей кофе. Они обнаружили в обжаренных кофейных зернах соединения, способствующие борьбе с резкими скачками уровня глюкозы в крови. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Maximum Academic Press.

В ходе исследования были найдены три новых вещества (каффальдегиды A, B, C), которые замедляют фермент α-глюкозидазу, отвечающий за расщепление углеводов. Это приводит к более плавному поступлению сахара в кровь, предотвращая вредные пики повышения глюкозы, которые могут вызывать повышенный аппетит.

Резкие скачки уровня сахара в крови могут негативно сказаться на здоровье, увеличивая риск развития диабета второго типа и проблем с весом. Возможность естественным образом замедлить этот процесс может стать эффективным методом профилактики.

Интересно, что в лабораторных тестах новые соединения из кофе показали себя более эффективными, чем известный противодиабетический препарат акарбоза. Однако важно помнить, что данное исследование было проведено «в пробирке», а не на людях.

Хотя кофе не может заменить лекарства, утренняя чашечка этого напитка (предпочтительно без сахара) может стать полезным элементом питания, который помогает сгладить скачки уровня сахара в крови. Употребление кофе после еды, богатой углеводами, также может способствовать контролю уровня сахара.