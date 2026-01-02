Магнитных бурь станет больше в 2026 году

Богачев: в 2026 году магнитных бурь будет больше из-за корональных дыр на Солнце

Количество магнитных бурь в 2026 году увеличится на фоне спада солнечной активности. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Ученый пояснил, что магнитных бурь будет много потому, что резко увеличилось количество корональных дыр.

«Я думаю, многие впервые услышали это слово в этом году, а теперь это доминирующий фактор в геомагнитных бурях и возмущениях. Фактор этот все еще присутствует на Солнце, и в 2026 году продолжит действовать: бурь будет много», — сказал Богачев.

Ученый напомнил, что в прошлом году произошли три магнитные бури на уровне G4, а также еще максимально сильная — на G5. При этом в 2025 году число дней с магнитными бурями практически удвоилось по сравнению с 2024 годом.

Богачев добавил, что в случае сильных бурь всегда имеется элемент случайности, так как сильная вспышка может как ударить по Земле, так и пройти мимо.

Ранее в ИКИ РАН сообщили о мощной вспышке на Солнце уровня М7.1 в канун Нового года. Она станет причиной первой магнитной бури года в ночь на 3 января, чей уровень может составить от G2 и выше.