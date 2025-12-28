Магнитных бурь на Земле не будет до конца 2025 года

Магнитных бурь на Земле в этом году больше не ожидается. Можно спокойно заниматься своими делами, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

«Оставшиеся дни до нового года будут спокойными. Возможные вспышки на Землю уже точно не повлияют», — написали в Telegram-канале лаборатории.

По прогнозам специалистов, в воскресенье геомагнитная активность будет низкой, а вспышки на Солнце — умеренными.

По данным Института космических исследований РАН, в этом году магнитные бури случались чаще, чем когда-либо. За 358 дней их было 69, тогда как в прошлом году — всего 44. Главной причиной такой активности стали многочисленные корональные дыры на Солнце.

В начале декабря мощный выброс солнечной плазмы вызвал магнитную бурю на Земле. Плазменное облако возникло 8 декабря после солнечной вспышки класса X1.1 и достигло Земли поздним вечером. Специалисты подчеркнули, что этот всплеск не был предсказан долгосрочными прогнозами из-за своей неожиданности.