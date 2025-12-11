Мощный выброс солнечной плазмы вызвал магнитную бурю на Земле
ИКИ РАН: солнечная вспышка спровоцировала магнитную бурю на Земле
Крупный выброс плазмы от мощной солнечной вспышки неожиданно достиг Земли и спровоцировал магнитную бурю. Такие данные сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Плазменное облако образовалось после вспышки класса X1.1 на Солнце 8 декабря и прибыло к планете поздним вечером. Ученые отметили, что событие не было отражено в долгосрочных прогнозах из-за его внезапности.
«Час назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко», — констатировали в лаборатории.
Исследователи считают, что сильных геомагнитных возмущений не ожидается, так как удар пришелся краем облака. Однако они не исключают неожиданных сценариев из-за высокой солнечной активности.
«Весь декабрь на Солнце все происходит шиворот-навыворот, и можно ожидать чего угодно», — заключили ученые.
В 1:40 сотрудники института дополнили заявление, сообщив, что начались магнитные бури.
Ранее астрономы зафиксировали на Солнце вспышку высшего класса Х. Она является одной из самых сильных в современной классификации.