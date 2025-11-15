Магнитную бурю планетарного масштаба зарегистрировали впервые за 20 лет наблюдений

Астрономы впервые за последние 20 лет наблюдений второй год подряд засекают на Земле магнитную бурю планетарного масштаба. Об этом сообщил ТАСС .

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН назвала магнитные бури уровня G5 достаточно редким явлением. Последний раз подобное фиксировали в 2003, 2004 и 2005 годах. После этого всплеска магнитные бури не превышали уровень G4.

Впервые за 20 лет магнитную бурю G5 зарегистрировали в мае 2024 года, а следующая экстрасильная активность возникла 12 ноября этого года. Возмущение достигло отметки 8,67 единиц, что соответствует магнитной буре G4,7.

Специалисты не исключают, что при уровне магнитной бури G5 могут выходить из строя трансформаторы. Также есть вероятность того, что у космических аппаратов возникнут проблемы с ориентацией и каналами связи со спутником.

Ранее астрофизик Александр Перхняк рассказал, что магнитные бури могут отражаться на устройствах, работающей на разных орбитах. Он также напомнил, что солнечные вспышки не всегда устремлены в сторону Земли.