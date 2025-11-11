Астрофизик Перхняк сообщил о влиянии магнитных бурь на орбитальную технику

Руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк в эфире радиостанции « Говорит Москва » предупредил о рисках, которые могут представлять магнитные бури для техники на орбите Земли.

По словам эксперта, солнечные вспышки отражаются на устройствах, работающей на разных орбитах. Однако влияние повышенной солнечной активности на людей остается неясным.

«Как это исследование провести? На Солнце всегда происходит вспышечный процесс», — пояснил ученый.

Как пояснил астрофизик, солнечные вспышки далеко не всегда устремлены в сторону Земли. Кроме того, планета имеет защитное магнитное поле.