Магнитная буря обрушилась на Землю

ИКИ РАН: на Земле началась геомагнитная буря

Cover Images/Keystone Press Agency
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Геомагнитная буря средней силы началась на Земле 24 июля. Об этом сообщили ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН на своем сайте.

Магнитный шторм начался примерно в 06:00 по московскому времени. Согласно прогнозу, к 09:00 буря усилится до среднего уровня G2, а к 15:00 шторм полностью успокоится.

Колебания магнитосферы Земли спровоцировали вспышки на Солнце уровня М, которые произошли 23 июля. В ближайшие два дня магнитных бурь не предвидится.

Слабый магнитный шторм накрыл Землю 21 июля. Возмущение геомагнитного поля достигло уровня G1.

Самая мощная за лето вспышка произошла на Солнце 16 июля. Событию присвоили балл X1.9.

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