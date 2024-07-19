Лаборатория солнечной астрономии: магнитная буря уровня G1 накроет Землю 21 июля

Слабая магнитная буря ожидается на Земле в воскресенье, 21 июля. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Согласно информации ученых, возмущение геомагнитного поля достигнет уровня G1. Явление прогнозируется в утреннее время. Его вероятность составляет 35%.

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