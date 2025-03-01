Магнитная буря накрыла Землю

Геомагнитные возмущения наблюдаются почти непрерывно уже около суток, так как на Землю воздействуют два фактора — быстрый солнечный ветер из корональной дыры и плазма повышенной плотности, пришедшая вместе с выбросом. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые отметили, что в ночь на 28 февраля зарегистрировали магнитную бурю уровня G1 (слабая). Такие не влияют на спутники и технику. Вероятность возникновения полярных сияний держится на низком уровне, несмотря на рост геомагнитной активности.

Россиян предупредили, что в субботу, 1 марта, ожидается небольшое волнение магнитосферы Земли с полуночи до 07:00. К этому моменту геомагнитные возмущения достигнут силы в три балла, а потом к полудню влияние Солнца возрастет до четырех баллов.

В течение дня геомагнитный фон снова вернется к трем баллам.

«Экстремальных событий нет. Они, впрочем, и не прогнозировались. Полная стабилизация ситуации ожидается в течение двух суток, до 2 марта», — уточнили на сайте.

Ранее врач-терапевт Юрий Серебрянский предупредил, что в период магнитных бурь возможны массовые психозы, так как разница потенциалов меняется и у людей с неустойчивой психикой фиксируется повышенная возбудимость.