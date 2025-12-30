Магнитная буря накроет Землю в новогоднюю ночь

Слабые магнитные бури и полярные сияния ожидаются на Земле 31 декабря и в первый день нового года. Об этом сообщила в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Астрономы утверждают, что в настоящее время на Землю воздействуют сразу два фактора: небольшая корональная дыра, наблюдаемая в северном полушарии Солнца, и приход края плазменного облака к Земле.

Судя по прогнозам, лучше всего сияние будет видно жителям Мурманска и Архангельска. В центральных регионах России вероятность заметных сияний составляет около 20%.

Кроме того, геомагнитная обстановка будет оставаться неспокойной в новогоднюю ночь. А около шести часов утра 1 января на Землю обрушится магнитный удар, к полудню он сменится геомагнитным возбуждением и постепенно сойдет на нет.

В начале декабря на Земле зафиксировали воздействие мощной магнитной бури. Плазменное облако возникло 8 декабря после солнечной вспышки класса X1.1.