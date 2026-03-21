Длительная магнитная буря с мощными полярными сияниями накрыла Землю

Магнитосфера Земли не выдержала давления очередного солнечного выброса, около полуночи началась магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ .

«Магнитное поле держалось сколько могло, но силы не беспредельны. На Земле через 20 часов после прихода плазменного облака все же началась магнитная буря», — написали авторы поста.

Ученые зафиксировали очень сильные полярные сияния, но центр наиболее интенсивного свечения уже успел сместиться в сторону Европы.

Изначально специалисты сообщали, что магнитная буря начнется вечером 19 марта, однако солнечная плазма достигла Земли с опозданием.