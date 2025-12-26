Маастрихтский университет: естественный свет помогает контролировать уровень глюкозы при диабете

Солнечный свет не только улучшает настроение, но и оказывает значительное влияние на контроль уровня глюкозы у больных сахарным диабетом второго типа. К такому выводу пришли ученые Маастрихтского университета (Нидерланды), сообщил Ridlife.ru .

Использование искусственного освещения вечером нарушает природные биологические часы, приводя к повышению концентрации сахара в крови. А пребывание на свежем воздухе стимулирует выработку инсулина и нормализует метаболизм.

У испытуемых, находящихся под воздействием естественного освещения, нормальный уровень сахара регистрировался чаще (50%) по сравнению с группой, окруженной искусственным светом (43%). Несмотря на небольшую разницу, ученые считают, что постоянное воздействие электрического света увеличивает вероятность хронических заболеваний, добавил «Восток-Медиа».