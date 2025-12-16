Лауреатов национальной премии «Вызов» объявили в Москве
Пятерых лауреатов и одного солауреата национальной премии «Вызов» объявили в одном из самых технологичных пространств Москвы — Кибердоме. Награды удостаиваются ученые, которые делают прорывные открытия и меняют научный ландшафт.
Сегодня бизнес и наука начинают взаимодействовать все сильнее. Ученые берутся за задачи, востребованные промышленниками, а те все больше рассчитывают на интеллектуальный потенциал университетов и научных центров.
Президент Владимир Путин определил технологическое лидерство как одну из национальных целей. Проекты, становящиеся лауреатами, открывают перед их авторами широкие перспективы.
«Мы относимся к знаниям как к активу, который очень важно поддерживать, превращать в полезность для страны, для нашего населения», — отметил зампредседателя правления Газпромбанка, член совета фонда «Вызов» Дмитрий Зауэрс.
Банк является соучредителем премии.
В 2025 году «Вызов» расширил географию и укрепил свой авторитет. Всего на премию поступило 632 заявки из 58 российских регионов и 39 зарубежных стран. Впервые международная номинация Discovery стала лидером по количеству заявок — более 150.
«Очень важно, что это страны с очень сильной традиционной наукой. Это и Китай, и Индия, и США, и Австрия, и Италия, и Бразилия», — рассказала генеральный директор фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Наталья Третьяк.
Церемония награждения состоится 19 декабря в Манеже.