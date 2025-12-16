Лауреатов национальной премии «Вызов» объявили в Москве

Пятерых лауреатов и одного солауреата национальной премии «Вызов» объявили в одном из самых технологичных пространств Москвы — Кибердоме. Награды удостаиваются ученые, которые делают прорывные открытия и меняют научный ландшафт.

Сегодня бизнес и наука начинают взаимодействовать все сильнее. Ученые берутся за задачи, востребованные промышленниками, а те все больше рассчитывают на интеллектуальный потенциал университетов и научных центров.

Президент Владимир Путин определил технологическое лидерство как одну из национальных целей. Проекты, становящиеся лауреатами, открывают перед их авторами широкие перспективы.