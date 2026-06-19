Квинслендский университет: предпочтение вкуса лука связано со сниженным риском развития диабета

Исследователи из Квинслендского университета в Австралии представили новый подход к изучению влияния питания на здоровье. Вместо традиционного анализа продуктов они сосредоточились на генах, которые отвечают за восприятие вкусов и запахов. Об этом сообщил Ridlife.ru .

Одним из ключевых выводов исследования стало то, что предпочтение вкуса и запаха лука связано со сниженной вероятностью развития сахарного диабета второго типа. Кроме того, у людей с такой особенностью наблюдались более низкие показатели артериального давления.

Авторы работы также создали новую генетическую модель, которая поможет другим ученым более точно определять роль питания в возникновении хронических заболеваний. Подход основан на изучении генов, связанных с восприятием вкусов и запахов, добавил сайт «Город 55».