Крупный взрыв произошел на скрытой от Земли части Солнца

Днем 8 января на скрытой от Земли части Солнца произошел мощный взрыв. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Коронографы запечатлели вещество, разлетающееся в разные стороны. Ученые объяснили, что источник взрыва находился на обратной стороне звезды. Сейчас его напрямую не наблюдает ни один спутник.

Пару недель назад, когда скрытая сторона Солнца была обращена к Земле, на ней зафиксировали лишь несколько активных областей среднего размера. Наблюдать область взрыва можно будет примерно через семь дней.

