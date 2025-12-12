Крупный протуберанец отделился от поверхности Солнца утром 12 декабря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. По данным ученых, процесс растянулся почти на сутки и начался накануне, около полудня.

В исследовательских институтах пояснили, что Солнцу потребовалось около 24 часов, чтобы распутать сложную структуру из плазмы и магнитных полей, сформировавшуюся на его краю, прежде чем протуберанец окончательно оторвался.

Астрономы подчеркнули, что произошедшее не несет угрозы для Земли и не повлияет на траекторию кометы 3I/ATLAS, сближение которой с нашей планетой ожидается 19 декабря.

Это уже второе подобное событие за последний месяц: 20 ноября был зафиксирован отрыв протуберанца гигантских размеров — его длина на момент отделения превышала миллион километров, что примерно в 80 раз превышает диаметр Земли.