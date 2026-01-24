Крупный двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Астрономы зарегистрировали очень крупный двойной взрыв на Солнце. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Явление зафиксировали на обратной стороне звезды, причины взрыва пока неизвестны.

«Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло», — отметили ученые.

Они не исключили вероятность того, что активные участки можно будет увидеть с Земли. Звезда повернется, и зоны окажутся на ее левом краю.

Лаборатория также опубликовала кадры, на которых видно, как разлетаются плазменные облака. Специалисты добавили, что около звезды еще можно наблюдать Венеру и Меркурий.

Ранее три планеты и Солнце выстроились в ромб. Небесные тела образовали крестообразное соединение почти на сутки. Следующий парад планет такого типа пройдет в в июне 2235 года. В будущем Венера, Марс и Меркурий выстроятся в почти в прямую линию.