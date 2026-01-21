Венера, Марс, Меркурий и Солнце выстроились в ромб
Кульминация парада планет около Солнца произойдет вечером 21 января
Несколько тел выстроятся в форме ромба около Солнца вечером 21 января. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Кульминация парада планет состоится в 18:48 по московскому времени, причем необычное расположение небесных тел продлится почти сутки.
«Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около двух градусов. Марс и Венера, в свою очередь, сформируют горизонтальную ось образовавшегося крестообразного соединения на расстоянии около трех градусов от Солнца: Венера слева и Марс справа», — подчеркнули астрономы.
Следующий парад планет такого типа произойдет через 200 лет — в июне 2235 года. Специалисты уточнили, что Марс, Венера и Меркурий образуют почти прямую линию.
Ранее ученые зарегистрировали на Солнце первую с начала года мощнейшую вспышку категории X. Активная область находилась в центре видимого солнечного диска напротив Земли. Предыдущий выброс подобной мощности случился на звезде 14 ноября.