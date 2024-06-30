Крупный астероид пролетел мимо Земли минувшей ночью

РАН: потенциально опасный астероид разминулся с Землей

Фото: Freepik

Прошлой ночью Земля успешно разминулась с потенциально опасным астероидом 2024 МК. Об этом сообщили представители Института прикладной математики имени Келдыша РАН в своем Telegram-канале.

Там уточнили, что астероид 2024 МК является крупным небесным телом и входит в группы Аполлона. Он разминулся с Землей на расстоянии примерно 300 тысяч километров.

За пролетом астероида специалисты наблюдали с помощью телескопов сети.

В последнее время ученые открывают все больше новых и опасных астероидов. Однако, по словам кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, количество небесных тел не увеличилось, а просто улучшилось качество оптических телескопов.

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