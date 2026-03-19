Космонавты проведут на МКС эксперимент по выращиванию салата

Космонавты начнут выращивать салат в оранжерее «Витацикл-Т» на российском сегменте Международной космической станции. Об этом РИА «Новости» заявил заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем Юлий Беркович.

Оранжерея представляет собой барабан с цилиндрическим блоком из шести модулей, который нужно вращать на 60 градусов раз в четыре дня.

«По программе мы запланировали пять сеансов выращивания растений по 70 дней каждый», — отметил Беркович.

По его словам, без перерывов эксперимент можно завершить за год, но паузы потребуются для обслуживания оранжереи. Космонавты будут очищать барабан от остатков корней и менять корневые модули, в которых содержится капиллярно-пористый почвозаменитель.

Длительность эксперимента будет зависеть в том числе от расписания кораблей, которые будут доставлять необходимое оборудование.

Ранее американские космонавты оценили на МКС русскую кухню. Больше всего им понравились рассольник, харчо и борщ.