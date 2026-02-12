Космонавт Зубрицкий заявил, что искусственный интеллект пока не готов к полной автоматизации космических полетов

Эксперт отметил, что технологии искусственного интеллекта еще не достигли необходимого уровня для полного исключения человеческого участия.

«Мне кажется, до этого еще далеко. Если привести пример с теми же беспилотными такси, то да, есть беспилотные такси, в которых отсутствует водитель. Но в случае внештатной ситуации все равно нужен человек», — подчеркнул Зубрицкий.