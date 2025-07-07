Космическую систему зондирования Земли «Кондор-ФКА» приняли в эксплуатацию

Космическую систему «Кондор-ФКА» приняли в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«Это два спутника, которые могут круглосуточно наблюдать за Землей с точностью до одного метра. Аппараты следят за Арктикой и Северным морским путем, а также создают подробные карты рельефа местности», — уточнили в пресс-службе.

«Кондор-ФКА» № 2 стартовал в ноябре 2024 года с космодрома Восточный. Данные со спутников используют в сельском хозяйстве, метеорологии, атомной энергетике и для МЧС.

Сейчас Роскосмос разрабатывает аппараты «Кондор-ФКА» № 3 и № 4 для увеличения возможностей системы.

«Кондор» — это серия спутников для дистанционного зондирования Земли, созданная НПО машиностроения. Они предназначены для картографирования планеты, мониторинга экосистем и разведки природных ресурсов.

Радиолокационные спутники «Кондоры-ФКА» круглосуточно наблюдают за поверхностью Земли независимо от погоды. Облака не мешают им, в отличие от оптических спутников. Они создают точные карты ледовой обстановки, что особенно важно для навигации судов по Северному морскому пути в полярную ночь.

Масса спутника «Кондор-ФКА» — 1050 килограммов. Срок активного существования составляет пять лет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия в 2026 году запустит на орбиту четыре спутника, которые позволят подключить к скоростному широкополосному интернету всю территорию страны, включая Арктику.