Космический аппарат в интересах Минобороны и «Можаец-6» вывели на орбиту

Космический аппарат в интересах Министерства обороны России и учебно-исследовательский аппарат «Можаец-6» в расчетное время вывели на целевую орбиту. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Боевой расчет ВКС провел пуск ракеты-носителя «Союз-2.16» с двумя аппаратами. Учебно-исследовательский аппарат разработал слушатель Военно-космической академии Можайского, он предназначен для отработки алгоритмов астронавигации. Старт прошел в штатном режиме.

«После старта ракета-носитель среднего класса „Союз-2.1б“ взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту разгонным блоком „Фрегат“», — отметили в Минобороны.

С космическими аппаратами установили телеметрическую связь, все системы работают в штатном режиме.

Россия планирует до 2036 года отправить к Луне семь автоматических станций. В проекте также есть астрономические экспедиции.