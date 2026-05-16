Корабль Dragon доставит на МКС оборудование для изучения отраженного Землей и Луной света

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX стартовал к Международной космической станции с новой научной аппаратурой. Об этом сообщила пресс-служба НАСА .

Запуск состоялся в пятницу в 18:05 по восточному времени с площадки 40 на базе космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка к переднему порту модуля Harmony намечена на воскресенье, примерно в 7:00.

Корабль доставит экипажу МКС почти три тонны груза, в том числе оборудование для новых экспериментов. Один из проектов определит, насколько точно наземные симуляторы имитируют условия микрогравитации.

Также на борту находится оборудование для изучения заряженных частиц вокруг Земли, которые влияют на работу спутников и электросетей. Дополнительно на станцию доставили прибор для точного измерения солнечного света, отраженного Землей и Луной.

Корабль Dragon пробудет на МКС до середины июня. После этого он вернется на Землю с научными материалами и приводнится у побережья Калифорнии.

Ранее генеральный директор Центра имени Хруничева Денис Денискин сообщил, что эксплуатацию лабораторного модуля «Наука» в российском сегменте Международной космической станции продлят до 2035 года.