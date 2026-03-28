Коммунальщики в Нидерландах вместо канализации откопали балку с корабля викингов

В провинции Утрехт в центре Нидерландов обнаружили фрагмент корабля викингов возрастом около 1300 лет. На деревянную балку наткнулись рабочие при замене канализационной системы, сообщил New York Post .

Бригада рыла землю в пригороде Вейк-бей-Дюрстеда для прокладки дренажной системы и наткнулась на трехметровый кусок древесины с насечками. С виду он не выглядел, как нечто особенное, но рабочие все же показали находку археологу-любителю Дэнни ван Бастену, который вызвал профессионалов из морского фонда Stichting Beheer Vikingschip и музея Dorestad.

Специалисты нашли на древесине следы обработки, характерные для кораблестроения, и предположили, что это могла быть часть корабельного каркаса. Найденные рядом фрагменты керамики и ориентация балок позволили выдвинуть две гипотезы о возрасте артефакта.

Корабль мог использоваться в Каролингский период в примерно 700–800-х годах нашей эры при зарождении средневековых торговых путей либо был частью средневекового торгового флота в 1300-х годах нашей эры. Более точно возраст древесины покажет экспертиза, которая займет несколько месяцев.

Ранее в Нидерландах обнаружили скелет мужчины, который мог принадлежать мушкетеру д’Артаньяну, ставшему прототипом героя романа Александра Дюма «Три мушкетера». Его могила находилась под алтарем одной из церквей.