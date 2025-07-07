Климатолог Чернокульский отметил, что точный прогноз погоды невозможен из-за хаотичности атмосферы

Несмотря на прогресс в области технологий и использование искусственного интеллекта, невозможно сделать прогноз погоды абсолютно точным. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий эксперт в области климата и заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский на форуме «Земляне».

Эксперт отметил, что компьютеры стали мощнее, и это улучшает точность и детальность прогнозов. Искусственный интеллект — новый инструмент в арсенале метеорологов, но он не заменит человека. Однако даже с учетом всех современных возможностей, точные прогнозы погоды на длительный срок остаются невозможными из-за хаотичности атмосферных процессов.

«Максимальный срок классического гидродинамического прогноза — 14 дней, а более-менее точного — 3 дня», — заявил Чернокульский.

Тем не менее в некоторых регионах можно предсказывать более долгосрочные тенденции, опираясь на данные о климатических компонентах с «долгой памятью», таких как океаны, льды и состояние почвы. Например, можно прогнозировать состояние Эль-Ниньо в Тихом океане на несколько месяцев вперед. Это позволяет предсказывать погодные условия на определенных территориях. Однако для Сибири таких долгосрочных предикторов пока нет, подчеркнул климатолог.