Китайские ученые создали микроволновое оружие мощностью 20 ГВт

Китайские исследователи создали первое в мире микроволнового оружия сверхвысокой мощности — до 20 гигаватт. Об этом сообщило South China Morning Post .

Установка способна генерировать микроволновые импульсы в течение минуты — это кратно превышает возможности ранее известных аналогов, которые работали не более нескольких секунд. Разработку под названием TPG1000Cs создали в Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане.

Система относительно компактна: около четырех метров в длину и вес порядка пяти тонн. Ее можно размещать на грузовых автомобилях, военных кораблях, самолетах и даже на орбитальных платформах. За один сеанс установка выдает до трех тысяч мощных импульсов.

Оружие способно нарушать работу или выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите, в том числе — аппараты Starlink.

