Китайские ученые разработали новый сверххолодный сплав для квантовых технологий

Китайские ученые разработали сверххолодный сплав из редкоземельных металлов, который позволит сократить импорт гелия-3 и развивать квантовые технологии независимо от США. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

Сплав, получивший название EuCo2Al9, способен остывать до 0,106 кельвина, что очень близко к абсолютному нулю. На его базе создали холодильный модуль, способный охлаждать квантовые процессоры.

Публикации в журнале Nature стали ответом на американскую идею создать охлаждающую систему без гелия-3 для создания квантовых технологий нового поколения.

В это же время российское Минобрнауки сообщило, что ученые при поддержке коллег из Франции и Узбекистана разработали кристалл, преобразующий инфракрасное излучение в обычный свет, видимый человеческому глазу. Эта разработка может использоваться во многих областях, включая квантовую механику и медицину.