Китайские ученые придумали способ по доставке ресурсов с Луны на Землю

SCMP: ученые из КНР хотят создать установку по доставке ресурсов с Луны на Землю

Китайские ученые предложили построить пусковую магнитную установку на Луне, которая могла бы доставлять на Землю ресурсы, добытые на поверхности спутника. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Идею разрабатывают ученые Шанхайского исследовательского института. Они предполагают, что в основе будет лежать тот же принцип, что и в метании молота в легкой атлетике. Лишь с той разницей, что на возрастающих скоростях вращение будет производиться до отправления капсулы с ценными ископаемыми на Землю.

Ученые считают, что благодаря низкой гравитации и вакууму полезные грузы можно будет отправлять на Землю как минимум дважды в день, а затраты на транспортировку составят порядка 10% от стоимости существующих способов.

«Установка будет простой в реализации и маленькой по масштабам, поскольку она потребляет лишь электричество и не нуждается в топливе», — отметили они.

Предлагаемая система запуска грузов будет использовать высокотемпературный сверхпроводящий двигатель и вращающийся рычаг длиной 50 метров для запуска капсул с ресурсами.

В начале июня китайский зонд «Чанъэ-6» приземлился на обратной стороне Луны.