Китайский зонд приземлился на обратной стороне Луны

Посадочный модуль китайского зонда «Чанъэ-6» совершил посадку на обратной стороне Луны для сбора грунта. Об этом сообщило агентство Xinhua .

Аппарат прилунился утром 2 июня в зоне бассейна Южный полюс — Эйткен. После сбора грунта зонд отправиться на Землю с полученными на Луне образцами.

Китайские инженеры оснастили «Чанъэ-6» посадочной и панорамной камерами, прибором для спектрального анализа минералов и оборудованием для изучения структуры грунта. Аппарат также может измерять концентрацию газа радона и продуктов его распада с помощью французского детектора DORN и тестировать ионные источники анализатором отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства.

Ранее грузовой корабль «Прогресс МС-27» совершил стыковку с исследовательским модулем «Поиск» Международной космической станции. На его борту находились более 2500 килограммов грузов: вода, топливо, продукты, оборудование, одежда и другие необходимые вещи.