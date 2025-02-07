Китайские ученые научились выявлять подлодки с помощью магнитного поля

В Китае нашли новый способ обнаружения подводных лодок. Об этом заявила гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

«Исследователи из Северо–Западного политехнического университета (NPU) в Сиане разработали новаторский метод обнаружения даже самых тихих подводных судов за счет использования магнитных полей, генерируемых их следами», — сообщило издание.

По данным SCMP, открытый метод будет намного эффективные применяемого акустического обнаружения, поскольку от последнего современные подводные лодки научились уклоняться с помощью звукопоглощающих покрытий и насосно-струйного движителя. Магнитное поле же сохраняется надолго после того, как проходит подлодка, «оставляя след в магнитной ткани океана».

Ранее в Китае провели последние испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух»в специальном тоннеле в провинции Хэнань. Это первое официальное подтверждение существование новой ракеты, которая, предположительно, способна поражать новый американский стелс-бомбардировщик B-21, который сейчас проходит летные испытания.