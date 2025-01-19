Китай завершил испытания секретной сверхзвуковой ракеты

Военные Китая провели последние испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух» в специальном тоннеле в провинции Хэнань. Об этом с ссылкой на исследование ученых сообщила газета The South China Morning Post .

Журналисты подчеркнули, что это первое официальное подтверждение существование новой ракеты, которая, предположительно, способна поражать новый американский стелс-бомбардировщик B-21, который сейчас проходит летные испытания.

По словам ученых, принимавших участие в проверке китайской ракеты, в провинции Хэнань проверяли устойчивость секретного оружия к высоким температурам. Такие условия поставили Военно-воздушные силы армии КНР.

Журналисты отметили, что в этой же провинции работает входящая в Китайскую корпорацию авиационной промышленности компания CAMA — главный разработчик и поставщик ракет для военных самолетов.

В апреле прошлого года командующий Сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флин объявил о размещении в странах Азии установок Typhon для запуска ракет средней дальности «Томагавк» и SM-6. Представитель Пентагона заявил, что это необходимый шаг для сдерживания оборонного потенциала Китая.