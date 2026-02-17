Китай заявил о планах вывести на орбиту до 203 тысяч спутников через 10 лет

Китай планирует запустить к середине 2030-х годов до 203 тысяч спутников, следует из заявок в Международный союз электросвязи. Об этом сообщил Bloomberg .

Масштаб проекта значительно превышает текущие программы: у SpaceX на орбите около 10 тысяч спутников Starlink, а группировка Kuiper компании Amazon рассчитана примерно на 3,2 тысячи аппаратов.

С 2020 года число спутников на орбите выросло более чем в четыре раза — свыше 16 тысяч. Рост обеспечили многоразовые ракеты и удешевление компонентов. Это ведет к рискам перегруженности низкой орбиты, включая радиопомехи и возможный эффект Кесслера — цепные столкновения космических объектов.

Часть китайских заявок аналитики считают «бумажными»: они резервируют частоты и орбитальные позиции и усложняют работу конкурентам. Несмотря на масштабные планы, миллиардер Илон Маск сохраняет лидерство в спутниковой гонке благодаря частоте запусков и низкой стоимости вывода аппаратов.

Ранее он заявил, что SpaceX планирует построить города на Луне и Марсе.