В Казани начнут использовать цифровые разработки подмосковных экспертов

Первый G-Profi Expert Center от компании «Газпромнефть — Смазочные материалы» заработал в Казани. Головное предприятие расположено во Фрязине Московской области, разработанный их специалистами цифровой сервис позволит оценивать агрегаты и узлы оборудования по составу работающих масел.

Благодаря доступу к сервису ведущие отрасли промышленности в Республике Татарстан, в том числе предприятия энергетики, сельского хозяйства и машиностроения, получат профессиональную оперативную поддержку.

Мобильные лаборатории «Газпромнефть-СМ» отличаются наличием специализированных приборов для проверки состояния работающих масел. Благодаря комплекту аппаратуры для безразборной диагностики индустриального модуля можно выявлять отклонения в работе оборудования.

Используя рентгенофлуоресцентные и инфракрасный спектрометры, а также вискозиметра эксперты центра анализируют состав масел за 30 минут. При этом эксклюзивное российское ПО позволяет интегрировать результаты тестирования для дальнейшего составления рекомендаций по эксплуатации техники.

«Газпромнефть-СМ» активно разрабатывает и внедряет современные решения в собственные процессы, а также делится актуальными разработками, основанными на глубокой экспертизе в изучении и производстве смазочных материалов для всех сегментов экономики, со своими партнерами. Применение алгоритмов прогнозирования в сервисном обслуживании техники позволяет оптимизировать межремонтные интервалы и выстраивать долгосрочные планы развития практически любого производства», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.