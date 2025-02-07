Карту Петербурга после катастрофы составили в США. По сценарию город разрушил взрыв в 720 мегатонн

На предстоящей Международной конференции по планетарной защите запланировали учения, посвященные потенциальной борьбе с разрушительным астероидом. Космический объект якобы может рухнуть на Санкт-Петербург. Своим мнением по этому поводу в беседе с kp.ru поделился астроном Леонид Еленин.

По его словам, в рамках учений исследователям выдают задания на вычисление орбиты астероида, при этом используемые координаты обычно вымышленные. Специалисты должны установить место падения астероида и последствия.

Согласно условиям будущих учений, вымышленный астероид якобы обнаружили еще в июне прошлого года и он считался безопасным, но новые наблюдения говорят о потенциальной угрозе. Основные области риска — Санкт-Петербург, Кейптаун и Афины. Оценки энергии удара варьируются от 50 до 720 мегатонн.

Американцы уже представили карты разрушений, согласно которым астероид полностью уничтожит Петербург. При наиболее негативном сценарии пострадает не только мегаполис, но и его пригород. Удар затронет территорию Ладожского озера, что приведет к многочисленным жертвам.

По словам Еленина, учения могут быть сигналом. Он вспомнил подобное мероприятие 2019 года.

«Сразу вспомнил другую „деловую игру“, 18 октября 2019 года университет Джона Хопкинса провел подобные учения: на Землю якобы обрушилась пандемия, что будет. <…> Конечно, никто не знал, что летучая мышь уже пролетела над рынком в Ухани. Потом строили теории заговора: учения проводили, потому что знали?» — рассказал эксперт.

Ранее ученый Сергей Нароенков прокомментировал возможность падения астероида 2024 YR4 на Землю. По его словам, столкновение может спровоцировать цунами.