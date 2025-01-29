Ученый Нароенков: астероид 2024 YR4 может вызвать цунами при падении на Землю

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году сейчас оценивается примерно в 1%. Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков в беседе с « Москвой 24 ».

Напомним, диаметр небесного тела составляет около 70 метров.

«Возможно, вероятность столкновения астероида с Землей вообще снизится до ноля, и специалисты уберут его из списка опасных объектов. Может быть, небесное тело пролетит на расстоянии порядка 35–40 тысяч километров над поверхностью нашей планеты и никакого вреда не принесет», — добавил эксперт.

Комментируя последствия возможного падения, Нароенков отметил, что астероид вряд ли полностью разрушится в атмосфере. Даже Челябинский метеорит оставил следы своего присутствия на Земле. Если 2024 YR4 рухнет в океан, это может спровоцировать большие волны и даже цунами. В случае падения на сушу последствия будут зависеть от угла входа объекта в атмосферу и места удара, пояснил ученый.