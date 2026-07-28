Картофельные чипсы времен империи инков нашли в Перу

Live Science: археологи в Перу обнаружили сушеный картофель возрастом 500 лет

В хранилище инков в Перу обнаружили два клубня сублимированного картофеля возрастом 500 лет. Его готовили по специальной технологии, позволявшей растянуть срок годности до нескольких десятилетий. Об этом сообщил Live Science .

Раскопки велись вдоль засушливого южного побережья Перу. В кладовой ученые обнаружили половину глиняного горшка, вкопанного в земляной пол, и сломанное пряслице.

«Почти у дна сосуда были обнаружены два образца сублимированного картофеля. Мне показали их, не зная, что это такое, и я сразу же сказал: чуньо!» — рассказал профессор кафедры антропологии и археологии Университета Калгари Лидио Вальдес.

Засушенные картофельные клубни составляли основу продовольственного снабжения империи инков. Овощи многократно подвергали чередованию заморозки и высушивания на солнце до полного обезвоживания. Этот метод позволял хранить их десятилетиями.

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