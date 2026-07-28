Картофельные чипсы времен империи инков нашли в Перу
Live Science: археологи в Перу обнаружили сушеный картофель возрастом 500 лет
В хранилище инков в Перу обнаружили два клубня сублимированного картофеля возрастом 500 лет. Его готовили по специальной технологии, позволявшей растянуть срок годности до нескольких десятилетий. Об этом сообщил Live Science.
Раскопки велись вдоль засушливого южного побережья Перу. В кладовой ученые обнаружили половину глиняного горшка, вкопанного в земляной пол, и сломанное пряслице.
«Почти у дна сосуда были обнаружены два образца сублимированного картофеля. Мне показали их, не зная, что это такое, и я сразу же сказал: чуньо!» — рассказал профессор кафедры антропологии и археологии Университета Калгари Лидио Вальдес.
Засушенные картофельные клубни составляли основу продовольственного снабжения империи инков. Овощи многократно подвергали чередованию заморозки и высушивания на солнце до полного обезвоживания. Этот метод позволял хранить их десятилетиями.
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