Кардиолог Минздрава Бойцов рассказал о критериях диагностики гипертонии

Главный внештатный кардиолог Минздрава России и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова Сергей Бойцов в беседе с РИА Новости рассказал о признаках гипертонии. По его словам, диагноз ставят при давлении 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше.

Идеальными показатели артериального давления считаются при значениях 120 на 80. При этом давление в пределах от 120 до 140 для систолического показателя желательно поддерживать под контролем, отметил «Ридус».

Кардиолог подчеркнул, что гипертония часто развивается на фоне метаболического сердечно-сосудистого синдрома. Это повышает риск серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета второго типа.