Канадские психологи развеяли миф о связи между прямым взглядом и оценкой личности

Канадские ученые изучили, как прямой взгляд влияет на формирование впечатлений и совместное внимание. Результаты опубликовали в Scientific Reports, сообщила gazeta.spb .

Психологи из Университета Квебека и Университета Британской Колумбии провели эксперимент, чтобы проверить гипотезу о ключевой роли глаз в социальном познании. Участники общались с незнакомыми людьми, оценивали их личность и выполняли задание на совместное внимание.

В ходе эксперимента участники смотрели в глаза собеседников в 70% времени, но это не улучшило точность оценки их личности. Глаза подставных лиц были скрыты очками с темными стеклами в половине случаев, что влияло на частоту прямого взгляда. Прямой связи между взглядом в глаза и точностью оценки личности не выявили.