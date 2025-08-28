«Какой-то ад». Ученые сообщили о появлении сотни новых пятнен на Солнце

Около 100 новых пятен появилось на одной из областей Солнца

За сутки на одной из областей Солнца появилось не менее 100 новых пятен. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось», — отметили в сообщении.

По словам ученых, пока им непонятно, куда исчезла вся эта энергия. Также они подчеркнули, что за сутки в этой области Солнца ни одной вспышки не зафиксировали.

Около 10 дней назад ученые сообщили, что на обращенной к Земле стороне Солнца практически исчезли пятна. Они предположили, что аналогичные процессы происходят на обратной стороне звезды. Это свидетельствовало о сокращении числа вспышек на светиле.