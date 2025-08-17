На Солнце практически исчезли пятна

На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна

Пятна на обращенной к Земле стороне Солнца практически исчезли, что свидетельствует о сокращении числа вспышек на светиле. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые предположили, что точно такие же процессы происходят и на обратной стороне звезды.

При этом фактически микропятна пока присутствуют, но стали такими небольшими, что даже на высокоточных космических снимках четырех из девяти областей обнаружить их без спецприспособлений не получится.

«Если ничего не изменится, то к началу будущей недели число вспышек может полностью уйти в ноль на горе радиолюбителям и на радость метеозависимым», — отметили они.

В лаборатории добавили, что сейчас нет оснований ожидать быстрого роста солнечной энергии, но со вторника из-за приближения корональной дыры возможны очередные бури.

В начале августа на Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за полтора месяца.