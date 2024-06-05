Разработки Сколтеха помогают медикам спасать человеческие жизни. Однако искусственный интеллект никогда не заменит человека. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал 360.ru старший вице-президент Сколтеха по развитию Александр Сафонов.

Российская наука не стоит на месте и все время развивается. Во многих отраслях, в частности в медицине, сегодня успешно применяют технологии искусственного интеллекта, однако они никогда не заменят человека, заверил Сафонов.

«Различные системы помогают врачу принимать решение, а значит, требуют специального оборудования, вычислений. Все это нужно для того, чтобы модели искусственного интеллекта помогали врачу», — рассказал он.

У Сколтеха, по его словам, есть компания-стартап, которая вышла из разработок университета. При поддержке Сбера команда ученых разрабатывает систему поддержки принятия решений, которая помогает спасти человеку жизнь. Также университет создал специальную технологию определения ряда нейродегенеративных заболеваний по анализу крови.

«Сейчас, чтобы сказать, есть ли какие-то отклонения, нужно побеседовать с врачом. Это единственный способ во всем мире. Нет никакого количественного анализа, который бы позволил сказать, что с человеком что-то не так. Сколтех разработал такую технологию. Мы надеемся, что она пойдет в рынок», — рассказал Сафонов.

Кроме того, сотрудники университета плотно работают с медицинскими клиниками. Некоторые ученые, подчеркнул он, даже присутствуют на операциях.

«Огромное количество данных позволяет нам обучить нейросети и помочь клиникам принимать решения», — рассказал вице-президент Сколтеха.

Введенные Западом несколько лет назад санкции негативно отразились на развитии российской науки. Однако ограничения не помешали иностранным студентам получать образование в Сколтехе.