К российско-китайскому проекту научной лунной станции присоединились 13 стран

«Наша общая с Китаем инициатива по созданию Международной научной лунной станции активно развивается», — сказал Баканов.

К ней уже присоединилось 13 стран: Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, ЮАР и Эфиопия. Среди них — и страны БРИКС: Эфиопия, Египет и ЮАР.

Как подчеркнул Баканов, в России существуют выдающиеся научные школы, занимающиеся исследованием Венеры, Луны и Марса. Он также обратил внимание на то, что пока никому в мире не удалось повторить российскую технологию посадки на Венеру. По мнению главы Роскосмоса, технологические успехи России в изучении дальнего космоса могут стать основой для международных программ БРИКС.

Он подчеркнул, что космические аппараты Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая успешно достигли Марса. Эти страны также имеют опыт исследования Луны. Баканов выразил надежду на то, что количество подобных программ будет увеличиваться, а их совместная реализация станет более целесообразной с точки зрения национальных бюджетов и более результативной с научной точки зрения.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что пилотируемые полеты на Луну могут начаться уже во время эксплуатации Российской орбитальной станции. По его словам, первые полеты на спутник Земли будут непродолжительными. Они помогут получить опыт для более долгосрочных.