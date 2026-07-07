JSHS: физическая активность помогает снизить тягу к курению

Регулярная физическая активность может увеличить шансы отказаться от курения. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Journal of Sport and Health Science.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что те, кто регулярно занимается спортом, на 15% чаще полностью отказываются от курения по сравнению с теми, кто не ведет активный образ жизни. Более того, такие люди на 21% чаще выдерживают без сигарет семь дней подряд.

По мнению ученых, физическая активность приводит к снижению количества выкуриваемых сигарет в день — в среднем на две штуки. Даже одна тренировка способна временно ослабить тягу к курению, примерно на полчаса после занятий, добавила «Свободная пресса».