Японские ученые выяснили, что велосипед помогает пожилым людям сохранить здоровье

Ученые из Японии выяснили, что велосипед помогает пожилым людям сохранить здоровье. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour .

Специалисты проанализировали данные о пожилых жителях Японии за 10 лет — с 2013 по 2023 год. Оказалось, что те, кто регулярно пользовался велосипедом в начале наблюдений, в последующие годы реже сталкивались с серьезными проблемами со здоровьем. Особенно заметна была польза от велопрогулок для людей без водительских прав, написал TheRussianNews.ru.

Исследователи призывают развивать инфраструктуру и социальные меры поддержки, чтобы сделать велопоездки доступнее и безопаснее для пенсионеров.