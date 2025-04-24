Японские ученые выяснили, что велосипед помогает пожилым людям сохранить здоровье

Специалисты проанализировали данные о пожилых жителях Японии за 10 лет — с 2013 по 2023 год. Оказалось, что те, кто регулярно пользовался велосипедом в начале наблюдений, в последующие годы реже сталкивались с серьезными проблемами со здоровьем. Особенно заметна была польза от велопрогулок для людей без водительских прав, написал TheRussianNews.ru.
Исследователи призывают развивать инфраструктуру и социальные меры поддержки, чтобы сделать велопоездки доступнее и безопаснее для пенсионеров.
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